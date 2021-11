Indagine sulla misteriosa morte di Chet, al Circuito ARISTON di Genova in vico San Matteo 14, dal 22 al 24 novembre per, JAZZ NOIR 2021

Indagine sulla misteriosa morte di Chet, un film per indagare sulla morte misteriosa di un musicista leggendario, Chet Baker. “Jazz Noir” di Rolf van Eijk sarà proiettato al Circuito Ariston (vico San Matteo 14, tel. 010/2473549) da lunedì 22 a mercoledì 24 novembre 2021.

Indagine sulla misteriosa morte di Chet, Regia Rolf van Eijk Con Steve Wall, Gijs Naber, Raymond Thiry, Arjan Ederveen Drammatico, Olanda, 2018 – Durata 83’

La tormentata vita di Chet Baker (1929-1988) si è conclusa con una morte oscura, una notte di maggio ad Amsterdam, nel 1988. Il corpo del leggendario trombettista viene trovato sotto la finestra della sua camera d’albergo, ma non è chiaro se si tratti di suicidio, di omicidio o di un fatale incidente.

A tentare di capire cosa possa essere successo ci pensa il detective Lucas, ma anche la sua vita nasconde molte zone d’ombra. Il film, attraverso la ricerca che Lucas compie seguendo il caso che gli è stato assegnato, descrive una vita di passioni, jazz, debiti e droga che prendevano forma nelle note tormentate e incantevoli uscite dalla sua tromba: questo è Chet Baker, un vero e proprio genio.

L’attività di Circuito è sostenuta dai main sponsor Banca Carige, che promuove la cultura e le imprese liguri, in una sfida che unisce tradizione e innovazione, e Fondazione Cappellino-Almo Nature che attraverso la partnership con Circuito Cinema e Circuito Cinema Scuole, attente all’educazione civica e ambientale, vogliono contribuire a diffondere l’importanza delle scelte quotidiane dell’individuo in relazione alla tutela degli habitat e far sapere che un modello economico a impatto positivo sulla biodiversità è possibile (e in Fondazione Capellino – Almo Nature già esiste.