Indagati due vigili genovesi: si sarebbero allontanati senza giustificazione

Brutto episodio, peraltro tutto da dimostrare, in un momento delicato per Genova dove tutte le forze dell’ordine stanno dando il massimo impegno, per la città.

Il fatto riguarda due agenti della polizia locale, corpo che in questo momento è particolarmente sotto pressione per evitare la paralisi del traffico in città dopo i fatti del 14 agosto.

Si parla di due sottufficiali della polizia municipale che, secondo l’accusa, si sarebbero allontanati dal posto di lavoro senza giustificazione.

Scoperti dai colleghi stessi, sono oggetto di un procedimento disciplinare e di un’indagine della Procura.

Del caso se ne sta occupando il sostituto procuratore Massimo Terrile e l’accusa è di ‘truffa ai danni dello Stato e false attestazioni commesse da pubblico ufficiale’.

Ai due sottoufficiali viene anche contestato la violazione del testo unico delle leggi sul pubblico impiego e, se riconosciuti colpevoli, rischiano il licenziamento o almeno una sospensione.

Ad occuparsi delle indagini sono gli agenti della sezione di polizia giudiziaria della polizia locale.