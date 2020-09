Incremento casi Covid nel Centro storico, Bucci: siamo sotto qualunque tipo di soglia

Genova, 15 settembre. “Stiamo già parlando di quel che potremmo fare. Per ora niente. Perché non ce n’è bisogno. Siamo sotto qualunque tipo di soglia”.

Lo ha riferito stasera il sindaco di Genova Marco Bucci commentando la notizia di un incremento di casi positivi al Covid-19 nel Centro storico genovese, in larga parte stranieri.

“I cittadini genovesi – ha aggiunto il sindaco Bucci – non si devono preoccupare, ma devono usare le protezioni e rispettare tutte le regole che abbiamo deciso.

Noi come amministrazione comunale dobbiamo preoccuparci dei problemi prima che questi arrivino alle persone: la parola ‘preoccuparsi’ deve essere intesa in questo senso, occuparci prima.

Non ci spaventiamo, ci occupiamo prima.

Per ora non abbiamo alcuna evidenza. Siamo pronti ad applicare qualunque misura specifica se si trovasse un focolaio precisamente identificato. Ora come ora non c’è”.