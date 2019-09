Sabato 28 settembre, ore 10, nella Sala Ghio-Schiffini INCONTRO CULTURALE TIGULLIO-VAL DI TARO

Si parlerà di archeologia, di storia e di fichi

Proseguono gli scambi culturali fra il Tigullio e la Val di Taro. Da tre anni, con una giornata a Bedonia ed una a Chiavari, si rinnova questa iniziativa promossa dalla Società Economica e dalla Sezione Tigullia dell’Istituto di Studi Liguri con il patrocinio del Comune di Chiavari e l’apporto organizzativo del Centro Culturale del Lascito Cuneo di Calvari.

Scambi culturali per approfondire e conoscere quanto c’è in comune fra due aree che attraverso i secoli hanno sempre conservato saldi rapporti commerciali e sociali indipendentemente dalle artificiose divisioni territoriali.

La giornata di Bedonia a Chiavari, che si terrà sabato 28 settembre, sarà incentrata su tre temi: uno di carattere archeologico, che ci riporterà all’epoca romana per farci conoscere una importante via di traffico alternativa a quella della Cisa, fra la Val di Taro e la Lunigiana, oggetto di recenti e fruttuose ricerche delle quali parlerà l’autore, l’archeologo Angelo Ghiretti.

un secondo tema riguarderà la storia dei secoli scorsi, quando sulle montagne del parmense e del piacentino venne a formarsi un piccolo stato, lo “Stato Landi”, dal nome della nobile famiglia che lo tenne per 425 anni, dal 1257 al 1682. L’argomento sarà trattato da Corrado Truffelli, del Centro Culturale Cardinal Casaroli, che metterà in risalto i rapporti che vi erano col versante ligure.

Il terzo tema in programma è sicuramente destinato a suscitare viva curiosità: il commercio dei fichi, “un frutto speciale nella Liguria di un tempo”, che vedeva gruppi di portatori, ma soprattutto di portatrici, incamminarsi dalle nostre colline verso le vallate al di là del crinale appenninico, laddove il clima non ne consente la coltivazione, per farne commercio. Ne parlerà Cesare Dotti, membro dell’ufficio di Presidenza della Società Economica e attento ricercatore delle antiche memorie di casa nostra, che ha approfondito questo particolare aspetto delle relazioni fra il Tigullio e la Val di Taro.

L’appuntamento è per le ore 10, nella Sala Ghio-Schiffini, in via Ravaschieri, 15.