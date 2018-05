Incidenti sul lavoro a Leivi e al Galata di Genova: due operai feriti gravi

Incidenti sul lavoro oggi a Leivi e Genova. Due operai sono rimasti feriti cadendo da un tetto e da un’impalcatura.

Il primo è avvenuto nel comune dell’entroterra di Chiavari dove il ferito risulta purtroppo in gravi condizioni.

A cadere dal tetto di un capannone industriale, questa mattina, è stato un albanese di 44 anni che ha fatto un volo di quasi 10 metri. E’ stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in codice rosso al pronto soccorso di Lavagna. Successivamente, il ferito è stato trasferito con l’elicottero dei Vigili del Fuoco al San Martino,dove è stato ricoverato con prognosi riservata. Le indagini per ricostruire la dinamica dell’infortunio sono state avviate dai carabinieri e dagli ispettori della Asl.

L’altro infortunio sul lavoro si è verificato poco più tardi nella “Sala Vespucci” del Galata alla Darsena di Genova. Un operaio 50enne di una ditta appaltatrice che stava svolgendo lavori al contro soffitto insieme a un collega. E’ caduto da un trabatello facendo un volo di 4 metri. Soccorso dal collega e poi dai medici del 118, l’operaio è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Galliera, ma per fortuna non risulta in pericolo di vita.