Incidente tra 2 furgoni sulla A7, uscita obbligatoria in direzione sud a Serravalle

Sulla A7 Serravalle-Genova, tra Serravalle Scrivia e Vignole Borbera, dal km 84.5 in direzione Genova, si è verificato un incidente tra due furgoni per il quale di sono generate code lunghe fino a 2 km.

Per permettere il soccorso delle persone e il recupero dei mezzi coinvolti, l’autoatrada A7, in direzione Genova, è stata chiusa.

In pratica sulla A7 Milano-Genova è stata disposta la chiusura del tratto compreso tra Serravalle Scrivia e Vignole Borbera in direzione di Genova a causa di un incidente al km 87, avvenuto intorno alle 22.45, nel quale sono rimasti coinvolti due furgoni di cui uno ribaltato.

All’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 2 km di coda.

A chi viaggia in direzione di Genova dopo l’uscita obbligatoria a Serravalle Scrivia si consiglia di fare rientro in autostrada dalla stazione di Vignole Borbera avendo percorso la viabilità ordinaria.

A chi da Milano è diretto a Genova, Livorno o Ventimiglia si consiglia di percorrere la A26 Genova-Gravellona e la A10 Genova-Ventimiglia.

Sul luogo dell’evento sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso.

Le altre

A26 chiusa l’entrata in direzione Genova per lavori. Per arrivare a Genova è necessario prendere il raccordo con l’A7 in direzione Genova.

A12 Genova-Roma, tratto chiuso tra Lavagna e Sestri Levante fino alle 06:00 del 27/08/2024 per lavori. Entrata consigliata verso Livorno: Sestri Levante.