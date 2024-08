New Racing for Genova ok al Rally Città di Torino

Il sodalizio ligure primo in Classe R2 e secondo tra le Scuderie

Soddisfazioni e buone sensazioni per la New Racing for Genova dalla Reggia di Venaria Reale, di fronte alla quale si è concluso il Rally Città di Torino. La partecipazione alla gara piemontese si è tradotta, per il sodalizio ligure, con la conquista del secondo posto nella speciale classifica riservata alle Scuderie e del primato in Classe R2, oltre che nell’aver portato al traguardo finale tutte e quattro le vetture in lizza.

La vittoria in Classe R2 è stata ottenuta, con merito, dal giovane savonese Emanuele Del Prete, in coppia con l’imperiese Luca Pierani ed al volante della Peugeot 208, dopo una gara accorta e tutta di sostanza. Nella stessa categoria, buon terzo posto finale per Luca Formentera, vice Presidente del sodalizio genovese, con il savonese Walter Terribile, anche loro con la 208.

Buone indicazioni anche per gli altri due equipaggi, entrambi locali, della New Racing for Genova in lizza. Ambedue le coppie hanno fatto registrare prestazioni convincenti e conquistato la quarta piazza di Classe: Loris Perino – Federico Di Ninno (Peugeot 208) nella Rally4 e Fabrizio Ceriali – Sabrina Roccati (Renault Clio) nella Rally5.

Tutte le news sull’attività della scuderia su https://www.newracingforgenova.it.