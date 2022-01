Incidente sulla A26, code tra Ovada e Masone

Nella tarda mattinata di oggi, intorno a mezzogiorno, sulla A26 il traffico è rimasto bloccato per circa un’ora nel tratto tra Ovada e Masone in direzione di Genova Voltri per un incidente.

Non si è trattato di un grave incidente, ma anche in seguito al fatto che il tratto è interessato dai lavori, il traffico ha subito un blocco con una coda che ha raggiunto i 7 chilometri in direzione Genova.

Intorno alle 13, poi, la situazione si è sbloccata.

Il traffico in tempo reale: https://www.autostrade.it/it/traffico-in-real-time