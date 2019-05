Ieri pomeriggio i vigili del fuoco di Genova est sono intervenuti sulla A12, in direzione Livorno, per incidente stradale.

Per cause in via di accertamento 2 veicoli di sono scontrati in galleria poco prima dell’uscita di Nervi.

I vigili hanno estratto dalle lamiere il conducente del furgone che era rimasto appeso alla cintura e lo hanno consegnati alle cure del 118.

Sul posto autostrade e polizia.

L’autostrada è stata chiusa a tratti e al momento è aperta una corsia