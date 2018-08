Incidente stradale tra auto e moto ad Albenga: tre feriti

Questa sera intorno alle ore 23:30 la squadra 5A dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Albenga ě intervenuta per Incidente Stradale ad Albenga sulla Sp1 al km 619 in via Aurelia all’altezza della Discoteca “Le Vele” dove, per cause ancora in via di accertamento è avvenuto uno scontro tra una auto, una Fiat 500 grigia ed uno scooter.

Sul posto la Squadra ha provveduto alla messa in sicurezza dei 2 veicoli dopo aver estratto dall abitacolo l’occupante della vettura coinvolta nell incidente.

Ferito l’autista della vettura e le due persone a bordo dello scooter e trasportate all ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

E’ intervenuto il 118 sul posto e 3 ambulanze.

Sul posto anche la Polizia Stradale per garantire la viabilità stradale.