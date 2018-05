Incidente stradale a Prelo, auto finisce in una scarpata

Questo pomeriggio i vigili del fuoco di Bolzaneto sono intervenuti a Prelo in via Paolo Gennaro per incidente stradale. La centrale operativa, allertati per autovettura in una scarpata ha inviato anche il carro SAF, con il materiale alpinistico, per una eventuale recupero dei feriti.

Fortunatamente la vettura è scesa di pochi metri sotto il piano strada e gli occupanti, un uomo e 2 ragazzi sono usciti autonomamente.

Sono stati condotti in ospedale per accertamenti.

Le operazioni della squadra di Bolzaneto sono continuate con la messa in sicurezza del mezzo e il recupero di essa tramite argano manuale Tirfort.

Le cause sono in via di accertamento