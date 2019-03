Incidente nella notte per Defrel ubriaco: patente ritirata

Notte movimentata per l’attaccante della Sampdoria, Gregoire Defrel che è rimasto coinvolto in un incidente stradale nella notte a Genova in corso Europa intorno alle 2 di notte tra domenica 10 e lunedì 11 marzo.

Secondo la ricostruzione della polizia locale, giunta sul posto, il giocatore stava cercando di sfuggire alla polizia stradale ed è andato a sbattere con la sua Mercedes.

Defrel e la persona che era con lui non hanno riportato ferite. Dopo gli accertamenti del caso, gli è stata ritirata la patente per guida in stato di ebbrezza.

Nel pomeriggio Defrel nel match contro l’Atalanta, entrato nel finale, aveva sfiorato il gol che avrebbe regalato alla sua squadra il possibile pareggio.