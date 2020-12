Incidente nella notte in A12 in uno scambio di carreggiata

Questa notte si è verificato un incidente sulla A12 tra Chiavari e Rapallo.

Per motivi ancora in fase di accertamento un uomo si trovava alla guida del proprio mezzo quando è andato a sbattere contro le pareti della galleria San Bartolomeo in un tratto dove è attivo uno scambio di carreggiata per un cantiere.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario e la polizia stradale.

Il ferito è stato soccorso e trasportato in codice giallo presso l’ospedale di Lavagna. In ospedale, per fortuna, le sue condizioni sono risultate meno gravi.

Nell’incidente che è avvenuto intorno alle 3 di questa notte, l’uomo si trovava da solo a bordo del mezzo e non ha visto il coinvolgimento di altri mezzi.

Il tratto autostradale interessato è stato chiuso per permettere permettere le operazioni di soccorso al ferito il recupero del mezzo e la bonifica della sede stradale.