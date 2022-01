Incidente questa mattina alle 11.30 in via San Martino all’incrocio con via Scribanti. Un’auto procedeva in direzione levante, quando ha girato per scendere in via Scribanti ed è entrata in contatto con un motociclo che stava effettuando la manovra di sorpasso.

Il centauro è caduto, ma non ci sono stati feriti. Sul posto è intervenuta la Polizia locale.