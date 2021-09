Incidente in via Ferrara, l’uomo era ubriaco e scappava. Sono 7 i feriti

Si sa di più in merito all’incidente avvenuto nella tarda serata di ieri in via Ferrara. Da quanto ricostruito dalla polizia locale genovese l’uomo alla guida di un’auto che ha generato l’incidente, è un liberiano 51enne ed era ubriaco.

Attualmente è in coma in ospedale ed è accusato di rapina e lesioni stradali.

L’uomo aveva consumato un rapporto con una prostituta ma non l’aveva pagata. Ne era nata un’accesa discussione con l’uomo che le aveva rubato la borsetta; poi a tutta velocità era fuggito in auto.

Nella fuga in via Ferrara ha invaso la corsia opposta per evitare un’auto.

Si è però scontrata con un’auto che sopraggiungeva, auto che, a sua volta, è stata tamponata da una moto con due persone a bordo.

In tutto l’incidente ha causato sette feriti, tra cui due bambini di tre anni.

Dei sette feriti due sono gravi e sono stati portati in codice rosso al San Martino, i restanti cinque lievi.

L’uomo aveva un tasso alcolemico di 1,80 grammi per litro; gli agenti hanno anche trovato sull’auto alcuni grammi di marijuana.