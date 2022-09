Incidente in Sopraelevata, code e rallentamenti: sul posto la polizia locale

Verso ponente utilizzare direttrice corso Aurelio Saffi, via Gramsci, via Buozzi

Intorno alle nove sulla strada Aldo Moro, la sopraelevata di Genova, si è verificato un incidente.

Per cause ancora in fase di accertamento due auto si sono scontrate all’altezza del Matitone in direzione Ponente.

Non ci sarebbero stati feriti, ma si sono da subito generati rallentamenti sulle due corsie di marcia. Una, quella di ponente per l’incidente e l’altra, quella di levante, per i curiosi che rallentavano per vedere l’incidente stesso.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per dirigere il traffico ed eseguire i rilievi.

La polizia locale consiglia di non utilizzare la Sopraelevata per chi deve dirigersi verso Ponente e di percorrere la direttrice corso Aurelio Saffi, via Gramsci, via Buozzi.