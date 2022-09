Chiavari, una nuova indagine nel mondo dell’arte per Edna Silvera intervistata da Sabina Croce Venerdì 30 nel Giardino dei Lettori

Chiavari, una nuova indagine nel mondo dell’arte, Venerdì 30 Settembre 2022, alle ore 18, presso il Giardino dei Lettori della Società Economica di Chiavari (in via Ravaschieri 15), è in programma la presentazione del libro ‘Di rosso e di luce’, pubblicato da Nero Rizzoli.

L’evento è a ingresso libero e la prenotazione del proprio posto, sino ad esaurimento, è consigliata, utilizzando la piattaforma EventBrite, oppure telefonando al numero 347 2502800.

In caso di rinuncia dopo la prenotazione, si raccomanda di avvisare, in modo da rendere il proprio posto nuovamente disponibile per altre persone interessate.

In caso di maltempo l’incontro si svolgerà nella sala Ghio Schiffini.

La scheda del libro. Nonostante faccia di tutto per restare fuori dai guai, Edna Silvera, storica dell’arte e restauratrice di grande talento, finisce coinvolta in una nuova indagine.

Questa volta il mistero riguarda il furto di una preziosa statuetta, sottratta dalla magnifica villa di un collezionista sulle colline genovesi di Albaro. Insieme al pezzo, di grande pregio, di proprietà del cavalier Petracchi sono scomparse anche le pagine di tre manoscritti medievali.

Così Edna si troverà a seguire lo strano filo rosso che, dalle miniature sui volumi antichi, si snoderà tra Genova, Roma, Venezia fino alle morbide colline piemontesi, lasciandole anche il tempo per un’inaspettata sintonia con Giacomo, il fratellastro del cavaliere.

In un tiepido novembre della Riviera ligure, fra impeccabili maggiordomi, silenziosi gabbiani, pesci scarlatti e segreti inconfessabili, sarà proprio quel filo rosso che viene da un passato fatto di donne, arte e colori a cucire le pieghe di un’affilata e imprevedibile commedia nera.

L’autrice. Valeria Corciolani è nata e vive a Chiavari. Laureata all’Accademia di Belle Arti di Genova, è scrittrice e illustratrice.

Tra i suoi libri ricordiamo “Lacrime di coccodrillo” (2010), “Il morso del ramarro” (2014) e la serie della colf e l’ispettore, inaugurata nel 2017 con “Acqua passata”. Per Nero Rizzoli ha pubblicato “Con l’arte e con l’inganno” (2021) e “Di rosso e di luce” (2022).