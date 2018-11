Ieri in tarda serata, intorno alle 22.30, si è verificato un grave incidente a Carcare, in provincia di Savona.

Per cause ancora in fase di accertamento un ragazzo di 28 anni ha perso il controllo della propria moto ed è caduto riportando gravi ferite ed andando in crisi respiratoria.

Soccorso dal personale sanitario accorso sul posto, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Pietra Ligure. Le sue condizioni sono gravi.