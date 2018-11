Stasera chiusa careggiata via Bertani, stanotte accesso Sopraelevata via Casaccie

Alle 8,30 di oggi il Comando della Polizia Locale h riferito che il traffico è scorrevole su tutte le principali strade di collegamento tra le delegazioni e il centro città di Genova.

In via di intensificazione sulla direttrice Albareto/Siffredi/Rossa in direzione Levante, rimanendo comunque scorrevole. Incidenti in fase di rilevazione in via N. Gallino inizio Genova da Mignanego ed in via Buozzi/S. Benedetto.

Inoltre “dalle dalle ore 22:00 del giorno 13.11.2018 alle ore 05:00 del giorno 14.11.2018, nella Strada sopraelevata Aldo Moro, nella rampa che adduce a Via delle Casaccie, direzione levante, è istituito il divieto di transito veicolare, ad eccezione dei veicoli afferenti alle lavorazioni.

Nei giorni 13 / 14 / 15 Novembre 2018 dalle ore 20.00 alle ore 06.00 del giorno successivo nella porzione di carreggiata della Via Bertani interessato da lavori è istituito il divieto di transito veicolare.

Contestualmente a quanto sopra, dall’interruzione di detta strada viene istituito il senso unico di marcia alternato (disciplinato da movieri e/o semafori) sia nel tratto da / verso Corso Magenta che nel tratto da / per Piazza Cappuccini”.