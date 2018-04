Incidente in A12: grave motociclista. Dieci chilometri di coda tra Nervi e bivio A7

Disastro autostrade, ancora un incidente e traffico in tilt nel nodo genovese.

Intorno alle 19 di oggi c’è stato uno scontro “tra più veicoli”. In particolare, quello più grave sarebbe stato tra una moto e un furgone al km. 2 fra il casello di Genova Est dell’A12 e il bivio per l’A7.

Secondo quanto riferito, nel violento impatto tra i veicoli il conducente della moto è rimasto ferito in modo molto grave. E’ stato trasportato dai sanitari del 118 in codice rosso al San Martino.

Anche il conducente del furgone sarebbe rimasto ferito gravemente.

Nel tratto autostradale il traffico è completamente bloccato e al momento si registrano “10 chilometri di coda tra Genova Nervi e Bivio A12/A7 Milano-Genova”.

La Società Autostrade ha suggerito a chi è diretto verso Milano o il Ponente ligure di uscire a Nervi, seguire corso Europa in direzione centro città e, dopo avere percorso la Sopraelevata a mare, rientrare in autostrada a Genova Ovest.

Seguono aggiornamenti.

Ore 21.45. Autostrade per l’Italia non segnala più criticità nelle zone interessate dalle code in Liguria.

Ore 21.04. A livello di traffico sulla A12 Genova-Livorno al Km 4.2 in direzione Genova, è present euna coda di 6 km tra Recco e Genova est per veicolo in avaria.