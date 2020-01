Incidente corso Europa, vittime due uomini di 23 e 50 anni | Aggiornamento

Le vittime sono morte carbonizzate

Sono due le persone che sono morte carbonizzate questa notte, intorno alle 2.30 a seguito del terribile incidente stradale avvenuto in corso Europa a Genova all’altezza del civico 333 in direzione centro. Una terza persona è stata estratta viva e trasportata in codice rosso al vicino ospedale San Martino.

La macchina su chi viaggiavano, per cause ancora da accertare, forse a causa della forte velocità, ha sbandato, ribaltandosi più volte, e finendo la sua corsa, contro un semaforo, capovolta.

Dalle informazioni che trapelano le vittime dell’incidente sono un ragazzo di 23 anni ed un uomo sui 50 anni.

Il ferito, invece, ha 20 anni ed è originario di San Cataldo, in provincia di Caltanisetta.

Dopo il traporto in ospedale in codice rosso, la gravità è stata declassata in codice giallo e presenta contusioni multiple e lievi ustioni.

Il 20enne è stato aiutato ad uscire dall’auto da un giovane che ha assistito all’incidente.

Le due vittime era sui sedili anteriori della Giulia Stelvio.

Da una ricostruzione della polizia locale, l’auto avrebbe urtato uno spartitraffico, messo ‘a difesa’ della pensilina della fermata dei bus, facendo ribaltare il mezzo che, poi, ha preso fuoco.