Terribile incidente in corso Europa, due persone muoiono carbonizzate | Video

Terribile incidente in corso Europa, questa notte, intorno alle 2,30. Due persone sono morte tra le fiamme, mentre una terza è in ospedale.

Per cause ancora in fase di accertamento un’auto, sembra un suv alfa Romeo, con tre persone a bordo, si è schiantata in corso Europa all’altezza del civico 333. Dapprima ha effettuato una carambola sbattendo contro il muretto nel centro della strada, poi si è fermata dopo aver abbattuto il semaforo.

Pochi attimi dopo il mezzo ha preso fuoco. Due degli occupanti del mezzo sono morti avvolti dalle fiamme. Il terzo invece è stato salvato dai mezzi di soccorso giunti sul posto e trasportato all’ospedale San Martino dal personale sanitario.

Ancora sconosciute le identità dei deceduti. Sembra non ci siano altri mezzi coinvolti nell’incidente.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e la polizia locale che ha chiuso la strada, prima delle tre tra via Tagliamento e via Isonzo.

Poi, poco prima delle sei sono state riaperte le corsie in direzione levante e alle 7.20 è stata riaperte anche le corsie in direzione ponente.

AGGIORNAMENTO.

Sul posto anche il pm di turno che ha autorizzato la rimozione delle salme ed il sequestro del mezzo che è completamente distrutto.