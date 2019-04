I vigili del fuoco di Busalla sono intervenuti ieri sulla A7 al km 122, in direzione Genova, per un incidente stradale.

Due autoarticolati, per cause in via di accertamento di sono tamponati.

Il conducente del veicolo che seguiva è rimasto bloccato nell’abitacolo.

I vigili lo hanno estratto utilizzando il busto estricatore per evitare movimenti e lesioni della colonna vertebrale. L’autostrada è rimasta aperta ad una corsia, per essere poi riaperta a fine intervento.