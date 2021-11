Incidente A10 Savona-Albisola, coinvolti due Tir e un’auto. Tratto chiuso e riaperto

L’autostrada A10 Genova-Savona è stata riaperta al traffico nel tratto compreso tra il bivio con la complanare di Savona e Albisola in direzione Genova, che nel primo pomeriggio di oggi era stato chiuso a causa di un incidente.

Attualmente, hanno riferito i responsabili di Autostrade per l’Italia, nel tratto interessato il traffico transita su una corsia e si registrano code in direzione Genova.

L’incidente è avvenuto all’altezza del chilometro 43+600 tra i caselli di Savona e Albisola, in direzione Genova. Coinvolti due Tir e un’auto, che per cause ancora da chiarire si è ribaltata ed è finita capovolta sopra il guard rail che divide le due carreggiate. Un ferito è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Savona.