“Incanti di Natale” a Loano: Capodanno in piazza, spettacolo pirotecnico, mercatini e pattinaggio

Loano – Continuano gli appuntamenti con gli “Incanti di Natale”, il ricco calendario di eventi organizzati dall’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano in collaborazione con le associazioni della città per allietare le festività di loanesi ed ospiti.

Giovedì 29 dicembre a partire dalle 16 in centro si terrà “Aspettando Capodanno”, evento organizzato dal Comitato Loanese. Per tutto il pomeriggio gli esercizi commerciali ed i locali offriranno originali punti di degustazione per una buona merenda o uno sfizioso aperitivo. In piazza Rocca concerto di “U Gunbu de Loa-Verzi” e in piazza Massena esibizione della cover band “Dirty Blonde”. Nelle vie e nelle piazze del centro storico animazione itinerante con Gimnyca Loano e lo spettacolo itinerante delle “Tribal Delight”, gruppo di ballerine di Tribal Bellydance: la particolarità di questa danza è che non ha una coreografia ma si basa sull’improvvisazione, le ballerine dialogano tra loro attraverso un codice di movimenti che si prestano a dipingere trame di volta in volta diverse a seconda del ritmo e del genere musicale, abbinando i costumi più adatti.

Il 31 dicembre Loano saluterà la fine del 2022 e l’inizio del 2023 con un veglione di Capodanno ricco di musica e divertimento. A partire dalle 21 in piazza Italia musica, dj-set e concerto con Roberta Bonanno, già concorrente di “Amici” e nota al grande pubblico per il suo grande successo “A Natale puoi”. Alle 22 in Orto Maccagli sul lungomare concerto con i “Piano B” a cura del Comitato Loanese. La pista di pattinaggio e i mercatini resteranno eccezionalmente aperti tutta la sera.

Il 1^ gennaio 2023 si terrà il tradizionale spettacolo pirotecnico di Capodanno. A partire dalle 18.30 circa dal molo Doria, vicino a Palazzo Kursaal, creazioni originali con forme a fontana, a sfera e a effetto pioggia si incroceranno nel cielo formando un magico gioco di luci colorate, una scoppiettante scenografia creerà una avvolgente atmosfera. Luce, forma, colore e ritmo comporranno uno spettacolo originale e unico.

Fino a domenica 8 gennaio 2023 (dal lunedì al sabato dalle 15 alle 19; la domenica dalle 10 alle 19) torna anche il “Villaggio Magie di Natale”, il tradizionale mercatino natalizio di sapore nord-europeo allestito all’interno dei Giardini San Josemaria Escrivà che quest’anno torna con una configurazione più ampia e completamente rinnovata. Illuminate dalle magiche decorazioni realizzate a mano dai volontari del Centro Culturale Polivalente, le casette di legno proporranno tante idee-regalo quali articoli natalizi fatti a mano, presepi, candele, giocattoli da collezione, foto ricordo e calendari personalizzati con Babbo Natale, bijoux, oggettistica, giochi e prodotti locali. Senza dimenticare le golosità dello street-food con le quali accompagnare lo shopping tra le casette e che quest’anno potranno contare su tante nuovissime golosità. Babbo Natale attenderà i bambini nella sua accogliente casetta per fare una foto con loro e per raccogliere le letterine. I pomeriggi di shopping saranno accompagnati da eventi musicali e da animazioni per i più piccini (sempre a partire dalle 16). Il 27 dicembre e poi ancora il 2 gennaio spettacolo di Magia con il Mago Alex; il 28 dicembre e poi ancora il 5 gennaio 2023 si svolgerà un laboratorio archeologico sperimentale con gli esperti delle Grotte di Toirano; il 30 dicembre e poi ancora il 4 e il 7 gennaio 2023 laboratori artigiani a cura dei maestri dell’associazione Artigianalmente.

Fino all’8 gennaio 2023 in piazza Italia sarà allestita una grande pista di pattinaggio che consentirà a grandi e piccini, esperti e meno esperti, di provare l’ebbrezza di scivolare sul ghiaccio. La splendida atmosfera, la vicinanza all’albero di Natale, al mercatino regaleranno a tutti l’emozione di vivere in una favola. La pista sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 12.30, dalle 14.30 alle 19.30 e dalle 21 alle 23. Tutte le informazioni su treninimiletto.it.