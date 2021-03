Inaugurazione al Parco Storico di Villa Durazzo Pallavicini

Parco Storico di Villa Durazzo Pallavicini. Inaugurate le Grotte degli Inferi ed il ripristino della Sorgente con la Capanna Rustica

È un gioiello sempre più splendente, il parco storico di Villa Durazzo Pallavicini a Pegli la cui passionale opera di recupero avviata negli ultimi anni ne sta consolidando il già enorme fascino ulteriormente esaltato in questo periodo dalla fioritura del camelieto. La villa, voluta dal marchese Ignazio Pallavicini, è un percorso tra storia, natura e spiritualità.

Il parco storico di Villa Durazzo Pallavicini, nel 2017 nominato “Parco più bello d’Italia”, vanta caratteristiche architettoniche, artistiche, paesaggistiche e botaniche uniche.

È stato costruito dal 1840 e inaugurato il 23 settembre del 1846 in occasione del Congresso degli Scienziati Italiani. Realizzato su progetto dell’architetto Michele Canzio per volere del marchese Ignazio Alessandro Pallavicini, è un’eccellenza nell’ambito del giardino storico romantico italiano ed europeo.

Si sviluppa sull’impervio fianco di una collina completamente trasformata per generare spazi pianeggianti, ampi bacini idrici e un intrico di percorsi che si arroccano dall’ingresso fino a 134 metri di altitudine. Fra le sue particolarità spicca quella di essere strutturato su un racconto teatrale a sfumature esoterico-massoniche che ne rendono la visita un’esperienza storico-culturale, paesaggistico-botanica ma anche meditativo-filosofica.

Il percorso è articolato in tre atti, ognuno composto da quattro scene caratterizzate da “artifici scenografici” capaci di appropriarsi del panorama e si materializza grazie all’uso di vegetazione esotica ed indigena che crea atmosfere emozionali. Di notevole impatto è il ricco impianto di acque superficiali comprendente due laghi, cascatelle, ruscelli, fontane e molteplici architetture da giardino in stile neoclassico, neogotico, rustico, orientaleggiante ed esotico.

Il parco, divenuto nell’Ottocento meta dei tour turistico-culturali europei, richiamava pubblico anche dall’America, Cile, Russia e nel 1928 fu ceduto al Comune di Genova dalla principessa Matilde Giustiniani. Dopo l’ultima guerra il Comune di Genova aveva chiuso al pubblico la parte alta, relativa al secondo atto del racconto, abbandonando così le scenografie medievaleggianti e gli edifici più imponenti del complesso.

Ieri, 5 marzo 2021, alla presenza dell’assessore allo sviluppo economico turistico e marketing territoriale Laura Gaggero, il direttore dall’A.T.I. “Villa Durazzo Pallavicini” (associazione che ha in gestione il parco) Silvana Ghigino ha inaugurato due straordinari interventi che riportano alla sua auge ottocentesca il percorso ideato dall’architetto, scultore, decoratore e scenografo genovese Michele Canzio: il consolidamento strutturale delle Grotte degli Inferi e il restauro della Sorgente con la ricostruzione della Capanna Rustica.

«Villa Durazzo Pallavicini, con il suo giardino storico, è un patrimonio culturale e naturalistico straordinario, un’icona della città di cui siamo molto fieri da sempre apprezzata da genovesi e turisti. Lo dimostrano anche gli ottimi dati di affluenza registrati l’anno scorso, persino superiori a quelli del 2019 nonostante le limitazioni dell’emergenza epidemiologica – dichiara l’assessore allo sviluppo economico turistico e marketing territoriale Laura Gaggero -. È un fiore all’occhiello della nostra promozione ed un attrattore ideale del turismo outdoor, sempre più importante in questa fase storica. Su questo settore puntiamo molto perché, ora più che mai, Genova può primeggiare per l’unicità degli aspetti storici, naturalistici e paesaggistici che contraddistinguono i molti spazi all’aria aperta, le sue colline, i forti.

Ringrazio l’A.T.I. di Villa Durazzo Pallavicini, diretta dall’architetto Silvana Ghigino, per l’impegno e la passione dimostrate nel gestire un bene così prezioso per l’intera città. La collaborazione realizzata in questo contesto dimostra l’importanza, anche qualitativa, che si può trarre dalla sinergia tra soggetti pubblici e privati. Ne esalta le professionalità e stimola modelli di gestioni sempre più efficaci. Le visite guidate al parco di Villa Durazzo Pallavicini, inoltre, rappresentano un eccellente esempio di turismo accessibile e in sicurezza per tutti».

«La riqualificazione di Villa Durazzo Pallavicini si inserisce nel quadro degli interventi di recupero e valorizzazione dei parchi storici del Comune di Genova – spiega il vicesindaco e assessore al bilancio Pietro Piciocchi. Si tratta di investimenti dalla triplice valenza ambientale, culturale e turistica. Alla luce degli importanti risultati raggiunti sinora, è fondamentale proseguire l’opera di conservazione e valorizzazione di questo bene affinché sia sempre più curato e conosciuto».

Da oggi, dopo un primo restauro risalente al 1992 a cui era seguita una breve apertura, i visitatori potranno accedere nuovamente alle Grotte degli Inferi. Si tratta di un’importante tappa del percorso scenografico che si snoda tra i viali del parco conducendo alla purificazione del cuore per l’accesso al Paradiso Empireo simbolicamente rappresentato dalla celebre cornice del Lago Grande. Stalattiti e stalagmiti tratte da molte grotte naturali del genovesato, erano state montate per ricreare una vera ambientazione di grotte calcaree, con tanto di​ lago sotterraneo. Il buio iniziale avvolge i visitatori, la cui pupilla piano piano si abitua alla tenue luce penetrante dall’alto facendo scorgere pareti, volte e margini di un piccolo lago tra gli stretti canali. Un’area nella quale, per circa venticinque anni, nessuno ha più potuto entrare. Le Grotte degli Inferi – i cui lavori di recupero sono stati finanziati dal Comune di Genova con i fondi del “Patto per Genova” – saranno aperte al pubblico tutti i fine settimana e nei giorni festivi, comprese nel prezzo del biglietto.

Sarà invece fruibile anche nei giorni feriali la Capanna della Sorgente, dopo oltre ottant’anni tornata al suo posto nella scenografia del parco. Michele Canzio l’aveva pensata come un ​quadro rustico con sfumature romantiche​, una sosta all’interno del percorso in questo punto magico dove nasce l’acqua che alimenta tutto il giardino. Così, accanto alla costruzione della Capanna (realizzata dal mastro falegname Mauro Accossano) è stata ripristinata la Sorgente alimentata da un acquedotto che scende dalle colline alle spalle di Pegli, realizzato appositamente su desiderio del marchese Ignazio Pallavicini, e si è provveduto al restauro del paesaggio adiacente che si affaccia sul laghetto che ospita la Capanna. Queste opere sono state cofinanziate dall’A.T.I. Villa Durazzo Pallavicini e dall’assessorato allo sviluppo economico turistico e marketing territoriale di Laura Gaggero.

«Sono soddisfatta del ritmo che ha preso, e che siamo riusciti a dare, alla rinascita del parco del marchese Pallavicini. Nell’ultimo anno abbiamo assistito al restauro del Parco dei divertimenti, del Chiosco delle rose, di due delle tre capanne presenti ed ora anche delle Grotte. Sono felice che Genova stia valorizzando un bene paesaggistico-monumentale di portata europea», osserva il direttore di Villa Durazzo Pallavicini Silvana Ghigino.

Il Parco di Villa Durazzo Pallavicini è aperto tutti i giorni (lunedì escluso) con il seguente orario:

feriali da martedì a venerdì dalle 9.30 alle 18 (ultimo ingresso alle 16). Biglietto: 11 euro adulti / 9 euro ridotto per residenti nel Comune di Genova ed over 65 / 5 euro bambini e ragazzi tra i 7 e i 18 anni / gratis per bambini 0-6 anni e accompagnatori di disabili.

weekend e festivi dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 16). Biglietto: 13 euro adulti/ 10 euro ridotto per residenti nel Comune di Genova ed over 65 / 6 euro bambini e ragazzi tra i 7 e i 18 anni / gratis per bambini 0-6 anni e accompagnatori di disabili.

Per ulteriori informazioni e contatti: Telefono: 0108531544 / 3938830842, info@villadurazzopallavicini.it

Internet: www.villadurazzopallavicini.it/