In via Archimede da quasi 20 giorni presente un buco nell’asfalto

Era la sera del 12 giugno scorso quando due pattuglie della Polizia Locale intervenivano nella centrale via Archimede a Genova per il cedimento del manto stradale.

Via Archimede, prestare attenzione: c’è un buco pericoloso

Presidiavano la pericolosa buca finché sul posto veniva sistemata una transenna con una lanterna di segnalazione.

Via Archimede è una strada nel quartiere di Genova San Fruttuoso a ridosso di Brignole piuttosto trafficata di giorno con la presenza, fra l’altro, dell’Asl3.

Nel retro della transenna di Aster sono posizionati due cartelli con le scritte “Lavori di operatori terzi” e “Messo in sicurezza e segnalato agli enti competenti”.

Sta di fatto che oggi, giovedì 1 luglio, a distanza di 19 giorni, ancora nulla è stato fatto: il pericoloso buco nell’asfalto è presente e la transenna al centro della strada, pure.

Tra l’altro la transenna è davanti all’uscita dei parcheggi di alcune attività commerciali ed è già stato abbattuta un paio di volte, senza contare le auto che vengono parcheggiate in seconda fila e che ne coprono la visuale.

Insomma, sono passati quasi 20 giorni e non è stato fatto nulla, in compenso, Aster è intervenuta sul marciapiede dell’Asl3 e nella vicina via Luca Cambiaso sono in corso gli scavi di Open Fiber.

Non resta da fare nient’altro che dare il consiglio di prestare la massima attenzione ed invitare le Autorità a fare eseguire tale riparazione prima che qualcuno non si faccia male.

Ecco una galleria fotografica del buco che è stato transennato. Si va dall’intervento della Polizia Locale di sabato sera, 12 giugno, alla tarda mattinata di giovedì 1 luglio. L.B.

