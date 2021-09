In Tv solo esperti autorizzati, Bassetti: già ricevuti messaggi denigratori su fb

“Ho gia’ ricevuto messaggi denigratori ieri e oggi su Facebook. Mi dicono di tacere perche’ anche la politica oggi dice: siete troppo pro-vax”.

Lo ha dichiarato stamane all’agenzia Agi il direttore della clinica di Malattie infettive del San Martino di Genova Matteo Bassetti, in relazione alla decisione della Camera che ha approvato un ordine del giorno sulla partecipazione in televisione o in radio degli esperti in materia sanitaria che potranno intervenire soltanto dopo aver ricevuto l’autorizzazione dalla struttura in cui lavorano.

“E’ questo il risultato ottenuto – ha aggiunto il prof. Bassetti – le prossime minacce di morte le porto al collega che ha proposto questa roba”.