Caos e cantieri infiniti in Liguria, stamane ancora code in autostrada

Cantieri infiniti e caos autostrade. Ancora code stamane sul nodo autostradale ligure per lavori e traffico intenso.

In A10 alle prime ore della mattinata si registrava una coda di 2 chilometri tra il bivio A10/fine Complanare Savona e Albisola per lavori, coda di 2 chilometri in direzione Ventimiglia tra Albisola e Bivio A10/Inizio Complanare Savona sempre per lavori.

Coda di 4 chilometri anche tra Varazze e Celle Ligure sempre per lavori.

Sull’A12, coda di 3 chilometri tra Recco e Chiavari in direzione Rosignano per la presenza di cantieri e coda di 2 chilometri tra Chiavari e Rapallo.

In A26, coda di 2 chilometri tra Masone e Ovada per la presenza di cantieri.