La polizia lo ferma e gli ritira la patente

Questa notte, intorno alle ore 3:45, in via Paolo Boselli ad Albaro, i poliziotti delle volanti hanno denunciato un genovese di 23 anni per guida in stato d’ebrezza.

Con un tasso alcolemico pari a 0,94 g/l è stato fermato mentre percorreva le vie cittadine a folle velocità noncurandosi delle intersezioni stradali.

Al giovane è stata ritirata la patente.