In prima visione su #iorestoinSALA Lezioni di persiano

Giovedì 14 alle 20,30, Giorgio Viaro direttore del periodico, Best Movie presenta, Lezioni di persiano

Regia Vadim Perelman Con Lars Eidinger, Nahuel Pérez Biscayart, Jonas Nay Drammatico, Russia-Germania, 2020 – Durata 128’

Biglietti e info su https://circuitocinemagenova.com/eventi/lezioni-di-persiano-iorestoinsala/

Lezioni di persiano di Vadim Perelman si potrà vedere in prima visione assoluta e in esclusiva dal 14 al 17 gennaio 2021. Giovedì 14 gennaio alle ore 20,30 il film, presentato all’ultimo Festival di Berlino e distribuito da Academy Two, sarà presentato in diretta streaming sulla pagina Facebook di Circuito Cinema Genova da Giorgio Viaro, critico cinematografico e direttore di «Best Movie».

Lezioni di persiano, diretto da Vadim Perelman, candidato all’Oscar per La casa di sabbia e nebbia e interpretato da Lars Eidinger e Nahuel Pérez Biscayart, l’indimenticabile protagonista di 120 battiti al minuto, affronta due temi in particolare: l’importanza della comunicazione attraverso il linguaggio e il valore della memoria.

1942. Siamo nella Francia occupata. Gilles (Biscayart) viene arrestato da soldati delle SS insieme ad altri ebrei e trasportato in un campo di transito in Germania. Riesce a salvarsi, giurando alle guardie di non essere ebreo, ma persiano. Questa bugia lo salva temporaneamente, ma lo trascina in una missione che potrebbe costargli la vita: insegnare la lingua farsi a Koch, l’ufficiale responsabile delle cucine del campo (Lars Eidinger –Dumbo, Personal Shopper), che sogna di aprire un ristorante in Iran appena la guerra sarà finita.

Gilles riesce a sopravvivere grazie ad un trucco ingegnoso: inventa ogni giorno parole immaginarie basandosi sui nomi degli altri prigionieri del campo.

Questo gesto d’inventiva si rivelerà essere anche una sorta di rivalsa storica: permetterà infatti di rendere immortali i nomi dei prigionieri uccisi nei campi di concentramento dopo che i registri dei lager saranno bruciati dai nazisti sconfitti prima di darsi alla fuga.

Per info:www.iorestoinsala.it

➤COME/DOVE POSSO GUARDARE I FILM DI #IORESTOINSALA?

Per lo spettatore abituato a frequentare il cinema della propria città o del proprio quartiere, non cambia nulla! L’acquisto del biglietto avviene sul sito internet della propria sala cinematografica di riferimento. Una volta acquistato il biglietto e ricevuto il codice e un link per accedere alla sala virtuale, la visione può cominciare subito; dal primo click ci saranno poi 48 ore a disposizione per completarla. Solo per gli eventi in streaming si dovrà rispettare l’orario indicato. Da quando inizi a guardare il film hai 48 ore per completarlo.