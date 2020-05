In prima linea, una canzone per gli infermieri

“In prima linea”. Una canzone inedita dedicata a tutti gli infermieri per sostenere l’iniziativa #NoiConGliInfermieri.

Da martedì 12 maggio, in occasione della Giornata Internazionale degli Infermieri nell’anno mondiale dell’Infermiere e nel bicentenario della nascita di Florence Nightingale (madre dell’infermieristica moderna), è in vendita su tutte le piattaforme digitali il brano inedito “In Prima Linea” realizzato dall’Associazione Culturale Claudio Moretti per dare voce alla raccolta fondi #NoiConGliInfermieri della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI).

Gli infermieri nella pandemia di COVID-19 hanno svolto e stanno tuttora svolgendo un ruolo fondamentale dal punto di vista professionale ma soprattutto umanitario. Nessuno di loro si è tirato indietro dal soccorrere e assistere le persone nel momento del bisogno sostenendo fatica, stress e isolamento sociale oltre al rischio della propria salute e in alcuni casi della vita.

La canzone “In prima linea”, interpretata in ‘stile Covid-19’ – ognuno dalla propria abitazione e con il solo accompagnamento di un pianoforte a coda – da Danilo Amerio, Sherrita Duran e Franco Fasano nasce per ringraziare gli infermieri per quello che stanno facendo ora e fanno tutti i giorni per proteggere le nostre vite trovando la forza di starci vicino anche nei momenti più difficili.

Il ricavato dalla vendita del brano sarà devoluto a favore dell’iniziativa #NoiConGliInfermieri avviata dalla FNOPI per supportare tutti gli infermieri impegnati in prima linea con l’emergenza Covid-19 e le loro famiglie che a vario titolo si trovano in difficolta per questa particolare circostanza (https://www.noicongliinfermieri.org).

“Ringraziamo l’Associazione Culturale Claudio Moretti per aver scelto di essere al fianco degli infermieri e delle loro famiglie – afferma FNOPI – impegnati in prima linea nella tutela della salute di tutta la popolazione. È un riconoscimento verso chi si è esposto mettendo in gioco anche la propria vita per combattere il nemico invisibile, assistendo sia con cure mediche che con la vicinanza e l’affetto per i pazienti rimasti soli nelle strutture ospedaliere”.

“Il Covid-19 ha colpito duro e all’improvviso lasciando una scia di dolore in molti di noi. – dichiara Christian Moretti, direttore artistico dell’Associazione Culturale Claudio Moretti e curatore dell’iniziativa – Lo sgomento, il senso di impotenza, la clausura forzata che ci tenevano lontani dagli affetti più cari in questa difficile situazione sono stati alleviati dalla consapevolezza di sapere che vicino ai nostri parenti e amici ricoverati negli ospedali c’erano delle persone speciali che li accudivano e se ne prendevano cura: gli infermieri. Ed è pensando alla loro professionalità, al loro sacrificio, alla loro presenza costante, al loro essere sempre in prima linea che è nata l’idea di questa canzone, un gesto per ringraziarli per il lavoro che tutti i giorni svolgono”.

Al progetto ha collaborato anche l’artista Massimo Pasca, uno dei più attivi live painter italiani, che ha concesso per la realizzazione della copertina l’utilizzo di una sua opera realizzata come gesto di riconoscenza per il lavoro eccezionale che medici e infermieri stanno facendo in questo periodo.

Da sempre l’Associazione Culturale Claudio Moretti affianca l’attività culturale a quella benefica; come in occasione del progetto “Caro papà Natale…” realizzato, in collaborazione con il Gruppo bancario Credito Valtellinese, tra il 2008 e il 2011 e che, grazie alla generosità di 100 artisti di fama nazionale e internazionale – attori, cantanti, comici e conduttori televisivi – che hanno partecipato alla realizzazione dei CD “Caro papà Natale…” 1, 2 e 3 e del libro “Caro papà Natale… ti scrivo!” e alle oltre 100.000 copie commercializzate, ha consentito di realizzare 77 aule informatiche per i bambini ricoverati nei reparti di Pediatria, case di accoglienza, oncoematologie pediatriche, case famiglia e istituti riabilitativi in strutture dislocati in 14 regioni italiane. Dotazioni informatiche che, in alcuni ospedali, sono state utili anche in questo periodo di isolamento per consentire ai pazienti di rimanere in contatto con familiari, amici e partecipare alla didattica a distanza.

È possibile sostenere l’iniziativa anche attraverso bonifico bancario sul conto corrente presso il Credito Valtellinese intestato a “Associazione Culturale Claudio Moretti”, IBAN IT 97 P 05216 55140 000000055336, CAUSALE: Donazione iniziativa In Prima Linea.