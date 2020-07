In Italia 7 morti (34.861): incremento in netto calo. Malati: 21 in più di ieri

Genova 5 luglio. Sono 34.861 i morti con coronavirus in Italia, con un aumento rispetto a ieri di 7. Sabato l’incremento era stato di 21.

Sono 14.642 i positivi accertati finora e malati, con un aumento rispetto a ieri di 21.

Sono 192.108 i positivi accertati finora e guariti, con un aumento rispetto a ieri di 164.

Il numero complessivo dei positivi accertati finora (compresi morti, malati e guariti) ha quindi toccato quota 241.611.

I dati sono stati comunicati intorno alle 18 di oggi dai responsabili del Ministero della Salute.

Dai dati del Ministero della Salute è anche emerso che In Italia sono 74 i posti occupati in terapia intensiva, tre in più di ieri, ma cinque in meno di venerdì scorso quando erano 79.

I ricoverati con sintomi sono 945 contro i 940 registrati nelle 24 ore precedenti, ma 11 in meno rispetto a venerdì.

Sono 13.623 le persone in isolamento domiciliare.