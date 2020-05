In Italia 274 morti (29.958): incremento in calo e 50% in Lombardia. Malati: 1904 meno di ieri

Sono 29.958 i morti con coronavirus in Italia, con un aumento rispetto a ieri di di 274. Mercoledì l’incremento era stato di 369.

Sono 89.624 i positivi accertati finora e malati, con una diminuzione rispetto a ieri di 1.904. Mercoledì il decremento era stato di 6.939.

Sono 96.276 i positivi accertati finora e guariti, con un aumento rispetto a ieri di 3.031. Mercoledì l’incremento era stato di 8.014.

Il numero complessivo dei positivi accertati finora (compresi morti, malati e guariti) ha quindi toccato quota 215.858.

I dati sono stati forniti intorno alle 18 di oggi dai responsabili della Protezione civile nazionale.

Intanto, continua il calo dei ricoverati in terapia intensiva per coronavirus. A oggi risultano 1.311 (22 in meno di ieri). In Lombardia sono 480 (stesso numero di ieri).

Le persone ricoverate con sintomi sono 15.174 (595 in meno di ieri).

Inoltre, sono 73.139 le persone in isolamento domiciliare (1.285 in meno di ieri).

Dai dati della Protezione civile è anche emerso che più del 50% del totale dei nuovi contagiati dal coronavirus si trova in Lombardia.

Lombardia, con Marche e Valle d’Aosta, sono anche le uniche regioni che non fanno segnare un calo degli “attualmente positivi”.

Le Marche hanno 11 malati in più, la Valle d’Aosta 3 e la Lombardia 262. Tutte le altre regioni del nord sono invece in calo.

In Lombardia si è registrato anche quasi il 50% delle vittime nelle ultime 24 ore: 134 su 274.