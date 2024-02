In auto con 50 grammi di coca, albanese rinchiuso a Marassi

Lo scorso fine settimana un albanese di 25 anni è stato arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, impegnati in un posto di controllo alla circolazione stradale in Centro città, hanno fermato l’auto condotta dallo straniero che è apparso da subito estremamente nervoso.

L’atteggiamento ha insospettito i carabinieri che hanno quindi perquisito il veicolo.

L’albanese incensurato, irregolare sul territorio nazionale e mai rimpatriato, è stato trovato in possesso di 50 grammi di cocaina già suddivisa in dosi, materiale per il confezionamento della droga e 1000 euro in contanti, verosimilmente provento dall’illecità attività illecita.

Il giovane straniero è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Marassi.