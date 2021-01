In attesa della 14°edizione del Kustendorf

Cade copiosa la neve sulla collina di Mokra Gora, che ospita il villaggio del Kustendorf e l’omonimo straordinario festival di cinema e musica, ideato ormai ben quattordici anni fa dal regista Emir Nemanja Kusturica, assurgendo a manifestazione di profondo interesse culturale per tutta la Serbia e per gli addetti ai lavori a livello internazionale.

Al Kustendorf il paesaggio è già fatato e non neghiamo che ci scenda una lacrima di malinconia per la distanza fisica da quelle suggestive terre, perché quest’anno per la prima volta, conformemente alle normative internazionali di contrasto alla pandemia da covid-19, il festival sarà online.

La quattordicesima edizione del festival del Kustendorf si tiene “a distanza” dal 22 al 25 gennaio 2021. E’ già noto il programma degli Short-Movies in competizione, realizzati da studenti in cinematografia, provenienti da tutto il mondo. Lo citiamo di seguito:

All That’s Left, Hugo Salvaire, Belgium, Birt Right, Inbar Horesh, Israel, Blue Frontier, Ivan Milosavljević, Serbia, Consuming Contemporary, Ana Aleksovska, North Macedonia, Development, Nikola Vucinic, Montenegro, Dévier, Oona von Maydell, Germany, Elusiveness, Marija Vulić, Serbia, Home Sweet Home, Agata Puszcz, Poland,Meatophile, Farid Haji, Iran, Nina, Hristo Simeonov, Bulgaria,On The Boat, Baizak Mamataliev, Kyrgizstan, Parade, Lena Milović, Denmark, Pipo & Blind Love, Hugo Le Gourrierec, France

Rain, Piotr Milczarek, Poland, Return, Rustam Khalikov, Uzbekistan, Rio, Zhenia Kazankina, Russia,

Sand, Bartosz Tryzna, Poland, Swarm, Stefan Koutzev, Germany, The Uncertain ONE, Vera Suratel, Moldavia, The Verdict in the Case of K, Özgür Anil, Austria, To Vasota, Petar Pešut, Serbia,Towards Evening, Teymur Hajiyev, Azerbaijan.

Ricordiamo il sito: www.kustendorf-filmandmusicfestival.org

Quest’anno ci vediamo online, nella viva attesa di tempi meno drammatici.

Romina De Simone