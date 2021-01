Incidente tra auto e mezzo pesante in A12: chiuso tratto tra Recco e Rapallo

Sulla A12 Genova-Livorno, tra Recco e Rapallo, verso Livorno si è resa necessaria la chiusura del tratto per un incidente avvenuto al km 27, che ha visto il coinvolgimento di un’autovettura e un mezzo pesante.

In alternativa, i soli veicoli leggeri che procedono in direzione di Livorno, devono uscire a Recco, dove si sono formati 5 km di coda, utilizzare la statale 1 Aurelia e successivamente rientrare in autostrada a Rapallo.

Per le lunghe percorrenze e per i mezzi pesanti si consiglia di percorrere la A7 Milano-Genova verso Milano, la A21 Torino-Piacenza, verso Piacenza e successivamente l’A1 Milano-Napoli verso Bologna fino al bivio per la A15 Parma-La Spezia.

In direzione opposta, ci sono 2 km di coda per ripristino incidente tra Chiavari e Rapallo verso Genova.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso meccanico-sanitari.

Sono presenti ripercussioni sulla viabilità ordinaria in particolare sull’Aurelia.