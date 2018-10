Imperia, scuole sicure con agente Kora: sequestrati 10 grammi di hashish

Prosegue l’operazione “Scuole sicure”. Ieri la polizia ha sequestrato dieci grammi di hashish nel corso di due controlli effettuati con l’unità cinofila in altrettante scuole superiori della provincia di Imperia. Si tratta dell’istituto professionale Ipsia di via Gibelli a Imperia e il Ruffini Aicardi di Arma di Taggia.

La droga è stata sequestrata a carico di ignoti, visto che gli studenti sono riusciti a disfarsene, prima di essere controllati dall’agente a quattro zampe “Kora”. A Taggia alcuni grammi di sostanza stupefacente sono stati trovati nei bagni.

Malgrado siano riusciti a disfarsi velocemente della droga, i ragazzi non sono stati così bravi a ingannare “Kora” che ha anche fiutato l’odore di hashish su alcuni studenti.

Tuttavia, i teen ager non sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti perché non erano in possesso della droga.

“L’obiettivo – ha spiegato il questore Cesare Capocasa – è quello di rendere più sicuri i plessi scolastici, attraverso controlli mirati specialmente per contrastare il fenomeno dello spaccio e consumo di stupefacenti tra i più giovani cittadini”.