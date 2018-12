Il viaggio intorno al mondo con Msc Poesia partirà da Genova

MSC Crociere, annuncia l’apertura delle vendite per l’attesissima World Cruise del 2021. L’irripetibile esperienza di una crociera attorno al mondo, le cui edizioni 2019 e 2020 sono quasi sold out, vedrà gli ospiti imbarcarsi a bordo di MSC Poesia per un viaggio di 119 giorni con partenza il 5 gennaio 2021 da Genova.

La terza World Cruise di MSC Crociere avrà un itinerario inedito pensato per pensato per consentire agli ospiti di scoprire al meglio alcune tra le destinazioni asiatiche più suggestive e molto altro.

“Ogni volta che presentiamo un nuovo itinerario ai nostri ospiti – spiega Gianni Onorato, Amministratore Delegato di MSC Crociere – ci impegniamo a renderlo parte di una esperienza di vacanza unica ed indimenticabile.

La nostra ultima proposta per la World Cruise del 2021, a bordo di MSC Poesia una delle nostre navi più affascinanti, offrirà agli ospiti non solo un incredibile numero di destinazioni e overnights in città straordinarie, ma anche una ricca gamma di attrazioni, intrattenimento e musica a bordo, cui si aggiungono esperienze culinarie uniche che renderanno questo viaggio una continua scoperta sia a bordo che a terra”.

Il viaggio di 119 giorni parte dalle città di Genova e Civitavecchia in Italia, Marsiglia in Francia e Barcellona in Spagna e porta ‘letteralmente’ gli ospiti in tutto il mondo in un unico viaggio alla scoperta del mondo. Andando verso ovest, la prima tappa attraversa l’Atlantico verso le isole dei Caraibi e, attraverso il Canale di Panama, naviga lungo la costa occidentale del continente (Costa Rica, Nicaragua, Guatemala e Messico) fino a San Francisco.

La seconda tappa visita la pittoresca Maui e le vulcaniche Hawaii, Samoa, Fiji, Auckland in Nuova Zelanda, Sydney e la Golden Coast australiana insieme a Cairns e all’incredibile Grande barriera corallina, Papua Nuova Guinea e Filippine. Il viaggio prosegue poi in Giappone dove la nave arriverà durante la stagione più bella, quella dei ciliegi in fiore.

Dopo aver visitato Kyoto, Tokyo e Shanghai in Cina, con la terza tappa si raggiunge Hong Kong e da qui Vietnam, Singapore e Malesia permettendo agli ospiti di scoprire al meglio questa parte del continente asiatico.

Infine, attraversando l’Oceano Indiano verso lo Sri Lanka e Dubai, gli ospiti possono esplorare l’Oman e la Giordania (Petra) per poi navigare attraverso il Canale di Suez verso il Mediterraneo.

Gli ospiti viaggeranno a bordo di MSC Poesia la nave che per MSC Crociere simboleggia la “poesia per la bellezza del mare”. I passeggeri entreranno in un raffinato mondo di comfort, creato per sorprendere e deliziare.

Basti pensare alla spettacolare cascata del foyer o al giardino Zen, ma anche un autentico sushi bar giapponese e l’attrezzatissimo centro benessere dell’MSC Aurea Spa con bagno turco, sauna e massaggi per coccolare il corpo e la mente, il luogo perfetto per rilassarsi. Per i più sportivi, ci sono anche un campo da basket e da tennis, lo shuffleboard, una palestra all’avanguardia e il mini golf. A questo si aggiungono 3 piscine, 4 idromassaggi e uno schermo gigante a bordo piscina, questo solo per citare alcune delle caratteristiche di MSC Poesia.

Le vendite di MSC World Cruise 2021 saranno inizialmente aperte per un mese ai soli membri di MSC Voyagers Club, mentre l’apertura delle vendite a tutti gli altri ospiti sarà a partire dal 10 gennaio 2019.

Il prezzo delle cabine parte da 13.419 €, incluso nel prezzo il pacchetto “bevande ai pasti”, 15 escursioni e uno sconto del 30% sui servizi lavanderia.