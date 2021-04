Il Teatro Carlo Felice riapre oggi con una maratona musicale

Il Teatro Carlo Felice, riapre oggi al pubblico, giovedì 29 aprile, con una “maratona musicale” che vedrà impegnati Orchestra, Coro e Tecnici, oltre al Coro delle voci bianche e gli allievi dell’Accademia di Alto perfezionamento e inserimento professionale per cantanti lirici.

La festa inizierà alle ore 18.00 con un concerto del Coro del Teatro, insieme con il Coro delle Voci Bianche che si esibiranno con le musiche di Purcell, Coulais, Orff, Rameau, Vivaldi, Mozart, Lehár, Donizetti, Verdi, Rota, Cappello/Margutti.

Il Coro sarà diretto dal M° Francesco Aliberti accompagnato al pianoforte dal M° Patrizia Priarone.

Il Coro delle voci bianche sarà diretto dal M° Gino Tanasini accompagnato al pianoforte dal M° Enrico Grillotti.

Alle ore 19.00 presso l’Auditorium Eugenio Montale si esibiranno, per la prima volta in concerto a Genova, gli allievi dell’Accademia di Alto perfezionamento e inserimento professionale per cantanti lirici diretta dal M° Francesco Meli.

Alle ore 20.00 sarà la volta dell’Orchestra del Teatro Carlo Felice diretta dal M° Federico Maria Sardelli: in programma la Sinfonia n.96 in Re maggiore “Il miracolo” Hob:I:96 di Joseph Haydn e la Sinfonia n.29 in La maggiore K201 di Wolfgang Amadeus Mozart.

Ciascun concerto avrà la durata di circa 50 – 60 minuti in modo tale che il pubblico possa partecipare anche a più concerti.

Il prezzo per ogni singolo concerto, in considerazione della riapertura al pubblico del Teatro, è di euro 5 (cinque).

I biglietti potranno essere acquistati direttamente presso la biglietteria del Teatro Carlo Felice nei seguenti orari: Giovedì 29 aprile dalle ore 11.00 fino alle ore 20.00.