Il Servizio strade della Spezia, prove materiali sul ponte denominato Ponte Vara per metà Borghetto Vara e per l’altra metà Brugnato

Il Servizio strade della Spezia, prove materiali sul ponte denominato Ponte Vara, ha disposto la circolazione con senso unico alternato regolato da impianto semaforico, in data 9-10-11 gennaio 2023, con orario 8.30 – 17.30.

In corrispondenza del cantiere, la ditta esecutrice provvederà ad installare la segnaletica prevista dal Nuovo Codice della Strada e gli opportuni cartelli di preavviso di regolazione del traffico veicolare.

Dovrà sempre essere garantito il transito ai mezzi di emergenza e di pronto intervento.

Questo intervento programmato rientra nel progetto di manutenzione straordinaria a cui, nei prossimi mesi, verrà sottoposta l’intera infrastruttura.

Il programma di intervento di manutenzione straordinaria del ponte sta seguendo il regolare iter previsto e comunicato agli Enti locali del territorio, nello specifico è in corso la progettazione esecutiva per le opere di grande manutenzione, la ditta incaricata sta eseguendo tutti i test tecnici preliminari ed in questi giorni sono, appunto, in corso le prove sui materiali a cura della Survey Italia Srls. L’iter sta seguendo le tempistiche previste e necessarie a termini di legge.

Per la messa in sicurezza del ponte è previsto un finanziamento di euro 2.600.000,00.

Contemporaneamente è stato già affidato il lavoro per la realizzazione della briglia di valle del ponte, in questo caso l’importo lavori è di euro 325.000,00. I lavori della briglia iniziano appena sarà possibile lavorare dentro l’alveo del fiume e garantiranno un’importante diminuzione degli effetti dell’onda di piena che oggi ha il limite di sicurezza posto a 3 meri. Il superamento di tale valore, rilevato presso le stazioni idrometriche, obbliga alla chiusura immediata del ponte sino all’esecuzione di accertamenti dopo il passaggio dell’onda di piena.

La necessità di intervento sul questa infrastruttura deriva dalle numerose indagini effettuate sulla pila del ponte Vara, sito lungo la S.P.566 “di Val di Vara”. A seguito dei costanti controlli sono emersi problemi inerenti alla fondazione della stessa, legati all’azione erosiva localizzata delle acque del fiume; che tale fenomeno si è accentuato nel corso degli ultimi decenni a seguito delle modifiche geomorfologiche naturali dell’alveo del Vara e dell’incremento annuale di piene significative (in termini di portata e velocità della corrente).

In attesa della definizione dell’intervento di messa in sicurezza in corso, necessario a mitigare gli effetti di tale fenomeno, vi è quindi la necessità di un monitoraggio costante di tutti gli eventi di piena, ed in attesa dell’esecuzione del programmato intervento di rifacimento del ponte, oggi in iter di realizzazione, è necessario adottare provvedimenti precauzionali di temporanea limitazione di esercizio per garantire la sicurezza dei cittadini.