Il Sap organizza il convegno Violenza alle divise

Venerdì 1 dicembre 2023 alle ore 10,00 presso la Sala Esposito della Questura di Genova, si svolgerà il convegno organizzato dal SAP di Genova e della Liguria dal titolo “Violenza alle divise”.

Al convegno interverranno il Sottosegretario al Ministero dell’Interno, Onorevole Nicola Molteni ed il Viceministro alle Infrastrutture Onorevole Edoardo RIXI.

Introdurrà i lavori Salvatore Marino, Segretario Regionale del SAP.

Oltre al Sottosegretario ed al Viceministro, interverranno anche gli Onorevoli Gianni Tonelli, già Segretario Generale del SAP e deputato della precedente legislatura, l’Onorevole Igor Iezzi della Commissione Affari Costituzionali, l’Avv. Rachele Selvaggia De Stefanis, Avvocato del Foro di Genova e Criminalista, la Dott.ssa Roberta Farina, coordinatrice infermieristica del 118, l’Assessore alla Sanità della Regione Liguria, Dott. Angelo Gratarola e l’Assessore alla Sicurezza del Comune di Genova Sergio Gambino.

L’incontro sarà l’occasione per discutere di temi legati alla violenza, anche di genere, ed alle aggressioni che ogni giorno vedono coinvolti operatori “in divisa” non solo appartenenti a FF.OO. e FF.AA. ma anche di medici ed infermieri impegnati, ogni giorno, in prima linea a tutela del cittadino.