Il ritorno socioeconomico della Virtus Entella

VIRTUS ENTELLA

LO STUDIO DI DUE DOCENTI UNIVERSITARI, PRIMO IN ITALIA SU UN CLUB DI CALCIO,

VIENE PRESENTATO A WYLAB VENERDÌ 28 GIUGNO ALLE ORE 18

Qual è il ritorno socioeconomico di un club di calcio nel contesto cittadino di riferimento? Il primo studio scientifico in questo senso, mai compiuto in Italia, ha per oggetto la Virtus Entella e Chiavari.

È stato condotto dai professori Giovanni Lombardo e Silvano Cincotti dell’Università di Genova e verrà presentato Venerdì 28 Giugno, alle ore 18, presso la sede di Wylab a Chiavari (via D. Gagliardo 7).

Saranno presenti anche il presidente Antonio Gozzi e il CEO di Wylab Federico Smanio. Tutti sono invitati a partecipare.

“Il ritorno socioeconomico di un ‘Community Club’ – Il caso della Virtus Entella” è il titolo dell’incontro, ma anche del relativo studio che verrà presentato. Si tratta di un metodo di analisi scientifica applicato per la prima volta in Italia a un club di calcio. I docenti universitari illustreranno, attraverso slide, i loro risultati, che scaturiscono da uno studio della ‘galassia’ Entella a 360 gradi, condotto anche grazie alla collaborazione di Wylab. Il metodo si chiama SROI, ovvero il Ritorno Sociale sull’Investimento, e prende in considerazione: squadre e famiglie, esercenti e fornitori, sponsor, tifosi, indotto e amministrazione comunale. Dalla comparazione di moltissimi dati, si arriva a interessanti conclusioni che gli estensori dello studio illustreranno alla platea.