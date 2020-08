Il Respiro dell’Arte Palazzo Ducale dal 4 al 13 settembre

A settembre, nella Sala Liguria del Ducale, sarà presentata la mostra Il Respiro dell’Arte, prima tappa di un progetto artistico internazionale

Per dare testimonianza del difficile momento che il mondo sta attraversando alle prese con il COVID 19, che approderà poi in Germania, Paesi Bassi e Svizzera.

La tappa genovese è promossa da Art Commission con la collaborazione di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura e si avvale del sostegno del Goethe Institut Genua, della Fondazione Kosmos-Kultur-Stiftung di Zug (Svizzera) e del Festival Internazionale di Poesia di Genova.

Al progetto “Il Respiro dell’Arte”, nato durante il lockdown, hanno aderito artisti di diversi Paesi, chiamati a interpretare e realizzare secondo la propria visione e tecnica, quello che è e resterà il simbolo della lotta al virus: la mascherina.

Il progetto è arricchito dalle sezioni Danza e Poesia, in collaborazione con Davide Francesca e Francesca Pedullà che hanno curato la sezione Danza, e Claudio Pozzani, direttore del Festival Internazionale di Poesia di Genova.

In mostra le opere di

Emiliano Alfonsi (Italia), Maria Rebecca Ballestra (Italia), Connie Bellantonio (Italia), Mariella Bettineschi (Italia), Stefano Bigazzi (Italia), Andreas Burger (Germania), Tiziana Cera Rosco (Italia), Marcela Cernadas (Spagna e Argentina), Isabel Consigliere (Italia), Carla Crosio (Italia), Pier Giorgio De Pinto (Svizzera), Loredana Galante (Italia), Armida Gandini (Italia), Mauro Ghiglione (Italia), Gianluca Groppi (Italia), Sophie Hjerl (Danimarca), Carla Iacono (Italia), Fukushi Ito (Giappone e Italia), Leslie Johnson (Svezia), Friederike Just (Germania), Federica Marangoni (Italia), Florencia Martinez (Argentina e Italia), Luisa Mazza (Italia), Viviana Milan (Italia), Maurizio Nazzaretto (Italia), Giuseppe Negro (Italia), Nikos Moschos (Grecia), Anna Oberto (Italia), Angelo Pretolani (Italia), Paola Rando (Italia), Silvano Repetto (Svizzera), Fried Rosenstock (Germania), Roberto Rossini (Italia), Marco Rotelli (Italia), Alexander Schabracq (Paesi Bassi), Nina Staehli (Germania e Svizzera), Tadzia e Jean Sadao (Italia e Giappone), Nano Valdes (Spagna), Anne-Claire van del Elshout (Paesi Bassi).

Per la sezione POESIA, “la Voce dei Poeti”

In mostra il video dei poeti: Yang Lian (Cina), Claudio Pozzani (Italia), Les Wicks (Australia), Endre Szkarosi (Ungheria), Roberto Mussapi (Italia), Stefano Bigazzi (Italia)

Per la sezione DANZA “Every Breath I Take I’m Still Dancing”

in mostra il video della performance di 19 danzatori internazionali:

Eric Acakpo (Benin/Ouidah), Ornella Balestra (Italia/Torino), Marco Becherini (Italia/Marsiglia), Anne Cecile Chane-Tune (Reunion Island/Bruxelles), Francesca Cinalli (Italia/ Torino), Frey Faust (USA/Berlino), Gustavo Giocosa (Argentina-Italia/Aix-en-Provence), Olivia Giovannini & Giulia Ferrando (Italia/Genova), Baris Mihci (Turchia/Münster), Arturo Minutillo & Federica Massaro (Italia/Caserta), Thiago Oliveira (Brasile/Sierra Grande), Sara Parisi (Italia/Sierra Grande), AnnaClaudia/Didi Pedone (Brasile / Porto Alegre), Francesca Pedullà (Italia/Berlino), Filippo Serra (Italia / Berlino), Francesca Spezzani (Italia/Genova).

La mostra sarà visitabile tutti i giorni dalle 11.00 alle 19.00

Sala Liguria di Palazzo Ducale, Genova

Tutto il materiale fotografico e video del progetto è consultabile sulla pagina Facebook e Instagram di Il Respiro dell’arte @ilrespirodellarteproject