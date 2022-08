Il Re Degli Ignoranti a Varazze, il Celentano Tribute Show di Maurizio Schweizer ha entusiasmato la riviera

Il Re Degli Ignoranti a Varazze. Pensavamo di aver usato tutti gli aggettivi per elogiare i tanti spettacoli, che il patrocinio del Comune di Varazze ha permesso di “gustare” ai cittadini e agli ospiti della “Città delle Donne”, in questa calda estate 2022; ma, uno in più, “Eccezionale”, lo possiamo tranquillamente conferire al grande spettacolo dal titolo “Il Re Degli Ignoranti – Celentano Tribute Show”, andato in scena sabato 20 agosto, in piazza Nello Bovani, gremita fino all’inverosimile da una vera folla di “fans 0-100”, entusiasta e partecipe come non mai, con applausi a non finire per oltre due ore di vera liberazione musicale.

Maurizio Schweizer, in arte Maur, quasi un Celentano che ha scavalcato il tempo, riportandoci agli anni del miglior repertorio del “molleggiato, ha dato di Adriano un’interpretazione di alto livello professionale, entrando nel personaggio come un delicato e aderente guanto su misura, con tanto di contorcimenti e pause.

Ottimamente sintonizzato con la sua formidabile “Band”, composta da sette solisti (piano, chitarre, batteria, tromba e cornetta) e da tre graziose dance-girls-cantanti, che hanno scatenato l’entusiasmo di grandi e piccoli (questi ultimi, numerosi sotto il palco a ritmare la musica, soprattutto rock.)

Il repertorio ci ha fatto rivivere sensazioni che appartengono a diverse generazioni, ormai, a partire dal “Ragazzo della via Gluck”, a “Pregherò”, “La storia di Serafino, con tanto di pigiatura dell’uva in una tinozza…” e via via fino alle ultime canzoni con Mina, qui sostituita egregiamente dalla bravissima Raffa in “Acqua e sole”, e poi simpaticamente esuberante in ” Chi non lavora non fa l’amore”.

Spettacolo stupendo, con proiezioni ad hoc che filmavano sottofondi di pezzi che hanno fatto la storia della canzone italiana dagli anni ’60 in poi, con simpatici intermezzi e distribuzione di caramelle da parte di un “Celentano” in bicicletta con la tonaca, come da suoi film.

Che dire di più su questa serata che ha veramente portato un’ondata di necessario buonumore, sulle note di belle canzoni che hanno parlato al cuore come pillole rigeneranti.

Complimenti al Comune per questa e altre indovinate scelte di intrattenimento musicale che siglano una stazione di successo.

Alla bella serata musicale erano presenti gli Assessori Marilena Ratto e Mariangela Calcagno, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale.

Una serata di ritrovato ottimismo? … Grazie a “Maur … Celentano”…, per averci fatto sognare con Adriano Celentano.