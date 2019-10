Il programma radiofonico genovese Di Pito compie 12 anni

“Di Pito”, programma radiofonico nato a Genova e realizzato da RGB Produzioni. Al via la nuova stagione. A partire da oggi tutti martedì sera in diretta alle 22.

Compie 12 anni il programma radiofonico senza veli che ha tenuto compagnia a migliaia di ascoltatori italiani e dal mondo. Un format divertente cresciuto sempre di più col tempo, nato per dire la verità qualunque essa sia, per prendersi in giro, scherzare insieme e dove è vietato avere peli sulla lingua. Gli ospiti lo sanno (che siano più o meno famosi), sono abituati ad essere accolti con calore ma anche preparati all’imbarazzo di domande e battute a sorpresa. Chi non accetta questo con una risata non è il benvenuto!!

Ovviamente la musica è sempre protagonista, grazie alla scelta variegata dei programmatori e all’antico culto delle dediche che in “Di Pito” vige ancora. Lo sbarco parallelo su Facebook in diretta video ha dato una svolta al format ampliando l’interazione anche a livello visivo.

https://www.facebook.com/dipitoprogrammaradiofonico

Ma chi sono i suoi ideatori? Bruno Santoro e Joy Cadenasso. Lui nato con la radio già all’età di 12 anni ha lavorato nelle più conosciute della Liguria, DJ, poi fondatore e cantante della nota Bruno Santoro Band, arrangiatore e tecnico del suono, regista radio/televisivo. Lei cantante professionista da quando aveva 17 anni, poi doppiatrice e voice over per spot pubblicitari anche nazionali, conduttrice televisiva e giornalista, collaboratrice anche della nostra amata Liguria Notizie.

Ma col tempo sono stati molti gli amici che hanno avvicinato e coinvolto in questa avventura che è “Di Pito”. Oggi infatti a condurre ufficialmente con loro il programma c’è Luca Cevasco, speaker da tanti anni (su Radio Nostalgia è la voce da studio per il Genoa), attore, regista teatrale e loro compagno di viaggio nei numerosi progetti radio/televisivi. Oltre a lui gravitano saltuariamente altri amici e colleghi come Claudio Gambaro (Radio Sanremo), Maurizio Bonanno (attore e speaker), Alberto Carminati (grande amico e produttore di progetti discografici). Ma la macchina di “Di Pito” è molto più ampia e infatti Marco Bartolini è il loro regista fin dalla prima puntata e col tempo la giovane Chiara Monachello ha imparato da lui il mestiere. Infine il tecnico informatico Vittorio Veneziano di Studio 11, senza il quale “Di Pito” non potrebbe andare in onda. Un ampio gruppo di persone di età differenti per cui l’amicizia e l’amore per la radio sono il punto cardine che fanno girare l’intero meccanismo.

Moltissime le radio sia in fm che sul web che in questi anni hanno trasmesso questo programma e continuano a farlo, per raggiungere seguaci fino oltre Oceano. Sì perché i ragazzi di “Di Pito” sono seguitissimi e sono stati contattati, grazie al potere del Web, dall’America, dalla Danimarca, dalla Spagna, dal Perù, dall’Inghilterra e da tanti altri Paesi del mondo. La prima ad abbracciare il programma e a scoprine il significato del nome è stata la nostrana Radio Skylab di Varazze dove Joy ha mosso i primi passi insieme alla coetanea e talentuosa Giuditta Arecco, oggi sulla nazionale RDS.

Sarà proprio Giuditta Arecco la prima ospite della nuova stagione di “Di Pito”, questa sera in diretta.

“Di Pito” è un programma di intrattenimento realizzato da RGB Produzioni (Creative Studio) e ha ospitato persone fantastiche e nomi noti tra cui Davide De Marinis, Renato Tortarolo, Sandro Giacobbe, Cristina D’Avena, Gazebo, Dino Frambati, Ricky Shayne, Ronnie Jones, Fabrice Quagliotti dei Rockets e molti altri.

“Di Pito” è cresciuto negli anni anche grazie alla presenza e collaborazione di altri amici e colleghi come Remo Bruzzone, Alessandro Germanò, Daniele Reasso, Tony Alfieri, Mirko Mazzone, Violeta Rivera, Andrea Mastropasqua, Katia Gangale, Monica Torrielli, Monica Massa, Erica Zanarini, Antonella Parente, Fabio Diglio, Davide Bonanno, Mauro Reggiani, Tommy Miceli, Eugenio Muratore

Questa sera apre la nuova stagione. L’appuntamento alle ore 22.00 ogni martedì sera sulla pagina ufficiale di Facebook del programma dove è possibile anche trovare i link delle radio che trasmettono “Di Pito”:

