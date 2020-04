Il posto più sicuro al mondo è in Liguria: a Bonassola zero contagi tra i residenti

Emergenza coronavirus. Uno dei posti più sicuri nel mondo occidentale è Bonassola.

Infatti, secondo quanto riferito dal primo cittadino, nel Comune della Riviera spezzina tra i circa 900 residenti risultano zero contagi da Covid-19.

“A oggi – ha riferito il sindaco Giorgio Bernardin – non abbiamo casi di cittadini positivi. I residenti di Bonassola sono molto attenti alle indicazioni e non si muovono da casa.

La passeggiata per Levanto e Framura è stata chiusa.

Inoltre, stiamo distribuendo a tutti le mascherine che ci sono state fornite dalla Protezione civile.

Abbiamo invitato gli abitanti delle seconde case a non venire. Quei pochi che sono arrivati, sono stati monitorati e sono in quarantena”.

Per quanto riguarda la prossima stagione estiva e l’arrivo di migliaia di “foresti” delle seconde case e turisti, il sindaco ha aggiunto: “Gli stabilimenti balneari si stanno attrezzando, anche adottando delle misure che consentano il distanziamento di almeno un paio di metri tra gli ombrelloni e diminuendo drasticamente il numero delle cabine. Si pensa a ingressi contingentati. Il problema sono le spiagge pubbliche perché qui a Bonassola ricoprono una fetta importante del litorale, molto di più di quanto prevede la legge. Come possiamo regolamentare l’accesso, quando ogni estate c’è un flusso continuo di turisti dal treno alla spiaggia? Non abbiamo un numero sufficiente di agenti di Polizia locale per fare i necessari controlli”.