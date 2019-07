Il nuovo singolo dei Buio Pesto “Missione Luna”

BUIO PESTO “MISSIONE LUNA”

Esce il 20 luglio il nuovo singolo della band ligure che celebra l’anniversario dello sbarco sulla Luna

A cinquant’anni dallo sbarco lunare i Buio Pesto omaggiano, attraverso il loro brano, le canzoni italiane dedicate al nostro satellite.

Nel cinquantesimo anniversario della missione spaziale Apollo 11, che il 20 luglio 1969 portò per la prima volta l’uomo sulla Luna, in tutti i negozi digitali di musica esce “Missione Luna”, il nuovo singolo dei Buio Pesto (casa discografica Rusty Records, distribuzione Believe Digital).

La canzone, dallo sfrenato ritmo pop-dance, non è solo il brano che sta facendo ballare le piazze liguri nel tour di quest’estate, ma sarà anche parte integrante della colonna sonora del prossimo e sesto film della band ligure, dall’omonimo titolo “Missione Luna”. Scritto e diretto dal leader del gruppo Massimo Morini, il film sarà una commedia fantascientifica a sfondo musicale, che uscirà nei cinema nel 2020 per poi approdare in televisione.

Per le prime informazioni: www.missioneluna.it

Nel testo della canzone sono presenti frasi di famose canzoni italiane di ogni tempo dedicate alla Luna o che l’hanno in qualche modo citata: da Tintarella di Luna di Mina a Vengo dalla Luna di Caparezza, passando per L’ultima Luna di Lucio Dalla e Non voglio mica la Luna di Fiordaliso.

Ecco l’elenco completo:

Luna (Gianni Togni) Dillo alla Luna (Vasco Rossi)

Tintarella di Luna (Mina) Guarda che Luna (Fred Buscaglione)

Selene (Domenico Modugno) Non Voglio Mica la Luna (Fiordaliso)

E la Luna Bussò (Loredana Bertè) Kalimba de Luna (Tony Esposito)

L’Ultima Luna (Lucio Dalla) Spunta la Luna dal Monte (Pierangelo Bertoli e Tazenda)

La Luna nel Rio (Claudio Villa) Vengo dalla Luna (Caparezza)

Mirage (Scotch) La Luna e la Gatta (Takagi & Ketra feat.Jovanotti, Tommaso Paradiso, Calcutta)

Tutti questi artisti sono anche immortalati nel fotoclip (videoclip costituito da immagini, marchio di fabbrica dei Buio Pesto) visibile a questo link: www.youtube.com/watch?v=c-XumZLlMaw

Per l’uscita del film verrà invece realizzato un vero videoclip contenente anche le immagini del film a cui seguirà la pubblicazione di un’altra nuova canzone intitolata “Inno della Luna”. Entrambe avranno un ruolo centrale nella trama del film.

I Buio Pesto hanno venduto 100.000 copie dei loro 12 album (più una raccolta) in dialetto genovese e quasi 165.000 se si contano anche le compilation e i dischi in italiano (in 57 pubblicazioni). Grazie a questi numeri da record i Buio Pesto sono leader assoluti della classifica di vendite degli ultimi 20 anni in Liguria. In 950 esibizioni (742 concerti + 208 esibizioni ad altri eventi), hanno raccolto un totale di quasi 1.400.000 spettatori. I proventi raccolti per beneficenza ammontano a quasi 280.000 euro.

Premi vinti

1995, 1998, 2004 – Oscar del Mare (La Stampa)

1999 – Premio Regionale Ligure (Regione Liguria)

2005 – Titolo di Ambasciatori del Dialetto Ligure (Consiglio Provinciale di Genova)

2006 – Targa Sandro Pertini (Associazione Sandro Pertini)

2013 – Premio Marzari (A Compagna)

2014 – Premio FIM (Fiera Internazionale della Musica)

2014 – Premio Artisti di Liguria

2014 – Medaglia Presidente della Repubblica

Lo staff dei Buio Pesto è composto da 30 elementi, tra musicisti, tecnici, registi, operatori video, runner, organizzatori, promoter, responsabili del club, presentatori, grafici, scenografi, operatori web e collaboratori generici.

Siti principali www.buiopesto.ge www.ambulanzaverde.it

www.radioliguria.it www.teleliguria.tv

Siti correlati www.buiopestofansclub.it www.massimomorini.it

www.capitanbasilico.it www.invaxon.tv

www.121212.it www.thepresidentstaff.com

www.missioneluna.it

I componenti dei Buio Pesto:

Massimo Morini (voce e tastiere)

Nino Cancilla (basso e cori)

Gianni Casella (voce)

Federica Saba (voce)

Giorgia Vassallo (voce e cori)

Massimo Bosso (testi e cori)

Gli altri membri della band dei Buio Pesto:

Simone Carabba (cori e tastiere)

Rossella Pipitone (cori e tastiere)