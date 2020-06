Il nuovo EP di Carolina & Topo Tip per l’estate

Carolina & Topo Tip. Dopo il grande successo del 2019 tornano i beniamini dei più piccoli per un’estate tutta da ballare.

“Carolina & Topo Tip: tutti su le mani!”: Il nuovo EP per Sony Music. “BumBum ChaCha”: il nuovo video.

Boom di sorprese in arrivo da Carolina Benvenga e il suo simpaticissimo amico Topo Tip! Dopo aver conquistato il cuore di bambini e mamme tornano alla riscossa per un’estate coloratissima, al ritmo della baby dance.

Il 29 giugno esce in tutti i digital store “Carolina & Topo Tip: tutti su le mani!”, il nuovo EP per Sony Music con brani inediti e le hit più amate dai piccoli. E lo stesso giorno sarà disponibile su YouTube il videoclip del nuovo brano “Bumbum Chacha”

A solo un anno di distanza dal clamoroso successo dell’album d’esordio “Carolina & Topo Tip: balla con noi”, Carolina e i suoi amici continuano le loro magiche avventure all’insegna di tanta musica, tutta da ballare! Con le divertenti e semplici coreografie insieme a Topo Tip sulle musiche dai ritmi vivaci, Carolina Benvenga si è aggiudicata in poco tempo un posto nel cuore delle famiglie…e non solo!

“Carolina & Topo Tip: tutti su le mani!” contiene 6 tracce: due canzoni inedite scritte dalla stessa Carolina Benvenga (Bumbum Chacha e Il ballo dei pinguini), l’adattamento in italiano del brano Everybody dance now (Tutti su le mani), e tre cover (Bagunsa, Il gatto puzzolone e Il pulcino cha cha cha).

Il video di “Bumbum Chacha” (brano scritto da Carolina) vede protagonisti, insieme ai due inseparabili amici, gli allievi della Children’s Musical School di Milano. La clip è stata realizzata da Studio Bozzetto, famoso studio di animazione milanese della serie animata Topo Tip.

Carlolina è seguitissima sui social, con numeri da capogiro! Il suo canale Youtube ufficiale ha registrato, in un solo anno, oltre 180 milioni di visualizzazioni e raggiunto 244mila iscritti. Questo grandissimo successo è stato premiato dall’Osservatorio Media del MOIGE – Movimento Italiano Genitori, che ha conferito alla giovane attrice il “Premio Moige” nell’ambito della XIII edizione della Guida critica ai programmi televisivi family friendly “Un anno di Zapping…e di like 2019-2020”. Il programma web di cui Carolina è protagonista è stato scelto a dimostrazione dell’impegno dimostrato in un progetto che sa conciliare gli obiettivi di share con la qualità del prodotto e la necessità d’intrattenimento, informazione, con toni adatti alla visione familiare.

Non c’è dubbio: Carolina & Topo Tip sono delle vere webstar con le loro coreografie virali. E sono pronti, anzi prontissimi, a far scatenare i bambini con musica sempre al top nel mondo della baby dance. Nei digital stores e online sul tubo: il divertimento con Carolina & Topo Tip è senza confini!

CAROLINA BENVENGA

Classe ’90, Carolina Victoria Benvenga è un’attrice, conduttrice televisiva e cantante italiana. Debutta nel 2005 con il film Tickets, una coproduzione internazionale diretta da Ermanno Olmi, Abbas Kiarostami e Ken Loach; nello stesso anno interpreta il ruolo di Rosanna nel film tv La luna e il lago. Due anni dopo ritorna sul piccolo schermo con la miniserie tv di Canale 5, Io e mamma, e partecipa alle miniserie di Rai2 Nebbie e delitti 2. Nel 2008 appare nuovamente su Rai2 con la miniserie Zodiaco. Nel 2008 interpreta Elena Cicerino nella serie tv I liceali e nel 2009 muove i primi passi nel mondo della tv per bambini e ragazzi: insieme ad Andrea Dianetti conduce il programma Staraoke, in onda su Cartoon Network e nel 2010 su Boing. Nel maggio dello stesso anno è al cinema con il film Una canzone per te, opera prima del regista Herbert Simone Paragnani. Successivamente gira, con il ruolo di Carolina Ferrari, la seconda stagione della miniserie televisiva Anna e i cinque, con Sabrina Ferilli e Pierre Cosso. Nel luglio 2011 si diploma presso l’ACT Multimedia – Accademia di Cinema e Televisione di Cinecittà. Dal 18 luglio 2012 conduce il programma televisivo di successo La posta di Yoyo, in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì su Rai YoYo, oltre a diversi speciali dello Zecchino d’Oro; su Rai Gulp conduce i programmi Tiggì Gulp, La TV Ribelle e GulpGirl. Prende parte agli speciali per il cinema di Peppa Pig (2014) e Masha e orso (2015), due cartoni animati di successo degli ultimi anni. Nel 2019, grazie ad una collaborazione con Sony Music e Studio Bozzetto &Co, esce il suo primo album, un progetto musicale di baby dance intitolato Carolina e TopoTip – Balla con noi! Oltre all’album, escono i primi video baby dance con il simpatico Topo Tip e il suo canale youtube, in pochi mesi, inizia a registrare milioni di visualizzazioni. Durante l’emergenza sanitaria COVID-19 conduce insieme ad Armando Traverso, il programma di informazione dedicato a tutta la famiglia Diario di casa, in onda inizialmente su Rai 1 e in seguito su Rai 2.

| CAROLINA & TOPO TIP: TUTTI SU LE MANI! |

| TRACK BY TRACK |

1. Bumbum Chacha (inedito, testo di Carolina Benvenga)

2. Tutti su le mani (adattamento in italiano, a cura di Carolina Benvenga, di Everybody dance now)

3. Bagunsa (cover di un brano del Pulcino Pio, 2012)

4. Il gatto puzzolone (cover di un brano del 47°Zecchino d’Oro, 2004)

5. Il pulcino cha cha cha (cover di un brano del Pulcino Pio, 2012)

6. Il ballo dei pinguini (inedito, testo di Carolina Benvenga)

https://www.youtube.com/channel/UCLD_lmZN-D5Zi102lLClB6w/videos