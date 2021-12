Il Natale arriva ad Apparizione a Genova, diffondendo lo spirito natalizio e la sua magia l’11 e il 12 dicembre.

Il Natale arriva ad Apparizione questo weekend.

Lo spirito e la magia del Natale invadono Apparizione nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 dicembre 2021.

Le numerose iniziative previste, promosse dalla Pro Loco Apparizione in collaborazione con la Società di Mutuo Soccorso locale, si dislocheranno in diversi angoli, creuze e piazzette del quartiere e prevedono, più nel dettaglio, il seguente programma destinato a coinvolgere adulti e bambini:

sia sabato 11 che domenica 12 alle ore 10.00 è prevista l’apertura dei mercatini artigianali ed alimentari “itineranti” ( Piazza Don A. Canepa, piazza L. Pitto e in Via dell’Oratorio), dalle ore 12.00, nell’area esterna della Società di Mutuo Soccorso, in Via V. Bocciardo, sarà possibile “rifocillarsi” presso numerosi stand gastronomici, con cuculli, panini, fritti e dolci vari accompagnati da ottima birra e vin brulé;

alle 15.00 Babbo Natale aspetterà i bambini nel bellissimo parco di Villa Galletto, in Via V. Bocciardo

(è necessaria la prenotazione via email: eventi@prolocoapparizione.it), mentre sempre alle 15.00 sarà possibile effettuare una visita guidata all’ Oratorio di San Giacinto dove saranno esposti i crocefissi processionali (è necessaria la prenotazione telefonica da effettuarsi nelle ore serali al: 333 6474079 ).

Inoltre, presso la Società di Mutuo Soccorso sabato sera alle 19.30, per cena, e domenica alle 12.30, per pranzo, è prevista una polentata con ricchi e gustosi sughi, anche per vegetariani (è necessaria la prenotazione via email: eventi@prolocoapparizione.it).

L’ Albero di Natale, sarà invece, acceso sabato 11 ore 17.30 in Piazza don Attilio Canepa.

In linea con la normativa vigente per accedere a tutte le iniziative sarà necessario essere in possesso del Super Green Pass.